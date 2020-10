Soliciteren staat vrij: iedereen mag komen werken bij Westfriese bakker

ZWAAGDIJK-OOST - Bij Patisserie Pater hebben ze sinds deze week een nieuwe manier om bij het bedrijf te solliciteren. Je hoeft enkel naar de winkel te komen om je naam in te vullen en kan zonder je leeftijd te noemen, je achtergrond te vertellen, of zonder diploma en werkervaring een baan krijgen. "We hebben de eerste dag al bijna 20 mensen gehad die kwamen solliciteren", aldus Renee Pater, HR directeur management bij Amarant.

Amarant is het moederbedrijf van Patisserie Pater uit Zwaagdijk-Oost. Renee Pater legt bij NH Radio uit hoe de sollicitatieprocedure in elkaar steekt. "Wij hebben een vacature geopend en mensen die belangstelling hebben voor de baan zetten vervolgens hun naam op een vacaturelijst bij ons in de bakkerij. Daarna kunnen wij op basis van aanmelding aan de slag."

In Zwaagdijk wordt binnenkort een nieuwe koekjesfabriek geopend, waar de bekende Davelaar koeken geproduceerd gaan worden. Het bedrijf is op zoek naar medewerkers voor de productie, die diverse handelingen uit kunnen voeren. Denk hierbij aan het van de plaat halen van de koeken tot het inpakken van de koeken.

Iedereen is welkom om zijn naam op de lijst te zetten als zij interesse in de vacature hebben. Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt, welke achtergrond je hebt en of je ervaring hebt met het werken in een bakkerij.

17 aanmeldingen

"De mensen moeten wel naar de bakkerij komen om hun naam neer te zetten en moeten dus letterlijk en figuurlijk een drempel over", aldus Pater. "Dat geeft al aan dat de motivatie er is."

Op de eerste dag stond de eerste kandidaat al voor de opening van de bakkerij aan de deur om zijn of haar naam in te vullen. "We waren nog een beetje bezig met het openingswoordje, maar een paar minuten voor 9.00 uur stapte de eerste kandidaat al naar binnen", zegt Pater. "Uiteindelijk stond de teller op zeventien personen."

Verborgen talent

Mocht er plaats zijn in de nieuwe fabriek, dan kan degene die zich als eerste aangemeld heeft aan de slag. Mocht diegene toch afzien van de baan, dan wordt de volgende op de lijst gebeld. Op die manier wordt er net zo lang gezocht tot ze een nieuwe werknemer hebben.

"Soms denk je wel te weten wat voor vlees je in de kuip krijgt en soms weet je het zelf ook niet", aldus Pater. "Misschien zit er wel een verborgen talent op de bank thuis of iemand die op een werkplek niet op zijn plek zit. Wij vinden het juist mooi dat we iedereen een kans kunnen bieden."

Mocht je enthousiast zijn geraakt en ook willen sollicteren voor de nieuwe koekjesfabriek, dan kun je iedere donderdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht bij Patisserie Pater in Zwaagdijk-Oost voor de zogeheten Open Hiring.