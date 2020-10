Explosie bij auto in Amsterdam-Noord, politie zet straat af

AMSTERDAM- In de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord heeft vanavond rond 20.00 uur een explosie plaatsgevonden. Een geparkeerde auto was het doelwit.

Na de explosie was er veel rook te zien. De auto is beschadigd, onder meer de ruiten liggen eruit. "Het lijkt een gerichte actie", zegt een woordvoerder van de politie. "Er is vermoedelijk zwaar vuurwerk in het spel en wat er nog meer voor spullen zijn gebruikt zal moeten blijken."

Een agent van het Team Explosieven Verkenning (TEV) heeft als eerste onderzoek gedaan, hij concludeerde dat er geen gevaar meer was. Er wordt nu door de politie sporenonderzoek gedaan. De auto wordt later meegenomen. De eigenaar kan later aangifte doen op het politiebureau.

Bij de explosie is niemand gewond geraakt.