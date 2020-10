Kan je besmet raken via kleding als je in het huis bent geweest van een coronapatiënt?

NOORD-HOLLAND - Kan je via je kleding besmet raken als je in het huis van een coronasmet persoon bent geweest? Arts Fred Slijkerman Megelink beantwoordde die vraag afgelopen donderdag in het programma NH De Corona Peiling.

"In theorie zal dat zeker kunnen: hoe groot is de besmettingskans via kleding? In een filmpje van Japanse onderzoekers zie je de virusdeeltjes neerdwarrelen, dat komt ergens op en dat blijft afhankelijk van de substantie, temperatuur en de vochtigheidsgraad langer infectieus.

Dus als jij je jas aanveegt kort nadat zo'n deeltje op je jas is gekomen en je zit daarna met je handen in of aan je mond, dan zou een besmetting een optie kunnen zijn."

