Is het veilig om twee weken na een coronabesmetting weer op school te zitten?

NOORD-HOLLAND - Is het eigenlijk wel veilig om na twee weken weer naar school te gaan als daar het coronavirus heeft rondgewaard, vroeg leerling Joris Jongejans zich af. Wim Ang, arts-microbioloog, beantwoordde in het programma NH De Corona Peiling deze vraag.

"Mensen moeten tien dagen in quarantaine na een coronabesmetting. Op bijna elke school zijn wel besmettingen geweest en toch zijn niet alle scholen dichtgegaan.

De scholen moeten overleggen met de GGD en de veiligheidsregio, die besluiten uiteindelijk of een school ook dicht moet. Er zijn heel veel incidentele gevallen waarbij een school niet dicht hoeft.

Als je zelf geen klachten hebt gehad en je bent tien dagen in quarantaine geweest, dan ga je niet meer ziek worden van blootstellingen op school. Dus dan mogen de scholen weer open. Als er juist veel besmettingen zijn, dan moeten scholen dicht. Dat is een beslissing van de GGD en de Veiligheidsregio waar de scholen zelf geen keuze in hebben."

