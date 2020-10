Is het versimpelen van de coronatest van invloed op de nauwkeurigheid van de uitslag?

NOORD-HOLLAND - Er wordt momenteel nog maar op één stukje genetisch materiaal getest om te onderzoeken of iemand besmet is het met het coronavirus, terwijl dat hiervoor op drie stukjes gebeurde. Is dat van invloed op de uitslagen, vroeg Jan Blomkwist zich af . Wim Ang, arts-microbioloog, beantwoordde in het programma NH De Corona Peiling deze vraag.

"Een goede, kritische vraag. In het begin waren wij als laboratoriumartsen er ook niet helemaal gerust op dat we goede tests hadden. Om er zeker van te zijn dat we niet een test ten onrechte positief noemden en een persoon lang in isolatie moest, deden we de test op drie verschillende stukjes van het virus.

Later bleek dat het voldoende was als je testte op één deeltje. Dat is net zo betrouwbaar als drie keer die test herhalen. Toen hebben we besloten dat we voortaan nog maar op één stukje van het virus te testen. Dat is goedkoper, sneller en even betrouwbaar.

De vraag was ook: heeft het dan invloed gehad op de getallen van een paar maanden geleden ten opzichte van nu? Dat antwoord is nee: de testsoort en de testmethode levert dezelfde getallen op. Wij zijn alleen meer mensen en ander soort mensen gaan testen, dat heeft wellicht wel invloed op de cijfers."

Bekijk hieronder de hele uitzending terug: