Mag je als herstelde coronapatiënt naar je werk als je huisgenoot ziek wordt?

NOORD-HOLLAND - Als je zelf al corona hebt gehad en je bent hersteld, maar een van je huisgenoten wordt ziek: moet je dan opnieuw in quarantaine of mag je gewoon naar werk? Arts Fred Slijkerman Megelink beantwoordde de vraag van Bianca Prins afgelopen donderdag in het programma NH De Corona Peiling.

"Dit soort vragen moet je altijd op maat beantwoorden, er is geen algemeenheid. Als jij corona hebt gehad en je huisgenoot wordt ziek, dan ben je op zich beschermd, want het is hetzelfde type virus dat circuleert in het gezin."

"Maar het kan ook zo zijn dat je hersteld bent en acht weken later je huisgenoot ziek wordt. Dan zou je best kans kunnen hebben op een herbesmetting, omdat een ander type virus je huisgenoot besmet heeft. Een herbesmetting is dus mogelijk, en de grens van waar je op moet letten, zal je elke keer opnieuw moeten kijken met de patiënt en de contacten."

Bekijk hieronder de hele uitzending terug: