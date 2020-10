Amsterdamse docent drijft spot met eigen versie van "Het Land Van" van Lange Frans

AMSTERDAM - Docent Kasper Soeters van het Spinoza Lyceum in Amsterdam, ruilde zijn docentenkleding in voor een hoodie en maakte een eigen versie van het nummer "Het Land Van", van Lange Frans. "Ik wilde mij goed inleven en heb hier en daar de tekst een beetje actueler gemaakt", vertelt Soeters aan NH Radio.

Het raplied dat de docent gemaakt heeft, is een parodie op een van de hits van Lange Frans en drijft de spot met het nieuws rondom zijn verwijderde YouTube-kanaal met complottheorieën. Aan NH Radio vertelt hij dat hij de rapper niet in kwaad daglicht wilde zetten. "Misschien kan ik hem hiermee helpen om zijn nummer weer onder de aandacht te brengen."

Complottheorieën

Het YouTube-account van Lange Frans werd namelijk eerder deze week verwijderd 'wegens herhaalde of ernstige schendingen van onze communityrichtlijnen'. Op Twitter deelde de rapper een screenshot van de melding. Dit kwam omdat presentator Arjan Lubach zondag in zijn programma Zondag met Lubach aandacht besteedde aan de 'fabeltjesfuik' over het verspreiden van nepnieuws en complottheorieën.

De presentator noemde Lange Frans in zijn show een 'complotdenker' omdat hij gelooft dat de elite en politici een satanisch pedofielennetwerk onderhouden. In de show liet hij twee filmpjes van de rapper zien.

Zelf weet Zoeters niet of Lange Frans het nummer al gehoord heeft: "Ik heb helaas nog niets van hem gehoord."