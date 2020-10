Dit zijn de favoriete Bergense plekjes van dj Dimitri en dichteres Elly de Waard

BERGEN - Dichteres Elly de Waard en dj Dimitri vertellen in Cultureel Bergen over hun Bergen. Je ziet mooie beelden van het duingebied, de bossen, het dorp en de inwoners.

"Ik heb hier hele bekende, buitenlandse dichters te gast gehad", vertelt De Waard over haar Vogelhuis.

Dj Dimitri vertelt over zijn passie: muziek draaien voor publiek: "De harmonie en de mensen die liefde voor de muziek hebben, is prachtig. De energie van de dansvloer geeft mij weer superveel energie."

Zorgboerderij

Nadat hij er een tijdje tussenuit was geweest, besloot toch om weer te draaien. Door corona is dat allemaal weggevallen. "Wat doe je dan? Ik ben in het begin livestreams gaan verzorgen, maar dan mis ik toch het contact met de mensen."

