Braziliaanse Ajacieden Antony en Neres opgeroepen voor Olympisch elftal

AMSTERDAM - Aanvallers Antony en David Neres spelen in november mee bij het Olympisch elftal van Brazilië. Het duo van Ajax is opgeroepen door André Jardine. Eerder dit jaar plaatste de titelverdediger zich al voor de Spelen in Tokio, die door de coronacrisis een jaar zijn uitgesteld.

Pro Shots / Jasper Ruhe

Ter voorbereiding op de Olympische Spelen oefenen de Brazilianen 13 november tegen Saoedi-Arabië, drie dagen later staat het duel met Egypte op het programma. Antony speelde eerder dit jaar mee in het kwalificatietoernooi en scoorde één keer, Neres is nog niet eerder opgeroepen voor het Olympisch elftal. Hij kwam wel al meerdere keren in actie voor de Seleção. Tekst gaat verder onder de tweet

Antony ontbrak in CL Ajax verloor afgelopen woensdag in de eerste groepswedstrijd van de Champions League met 0-1 van Liverpool. In de selectie ontbrak Antony, omdat hij volgens Erik ten Hag niet 'wedstrijdfit' was. De zomeraanwinst stond vrijdagmiddag weer 'gewoon' op het trainingsveld. De Amsterdammers spelen zaterdag in De Koel tegen VVV-Venlo. De aftrap is om 16.30 uur.