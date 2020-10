Lege autobanden bij Bloemendaalse politici: burgemeester houdt rekening met opzet

BLOEMENDAAL - Raadsleden en een wethouder in Bloemendaal zijn de afgelopen weken geconfronteerd met platte banden van hun auto's. In één geval is aangifte gedaan. Burgemeester Elbert Roest zegt rekening te houden met opzet.

Roest roept raadsleden op zich te melden als ze hier ook mee te maken hebben gehad. De gedupeerde politici die geen aangifte hebben gedaan, vraagt hij melding te doen bij de politie.

Die meldingen maken het mogelijk om een politieonderzoek te doen. Dit heeft hij gisteren besproken met politie en het openbaar ministerie, zo zei hij gisteren tijdens een commissievergadering. Roest: "Het is volledig onduidelijk of er sprake is van opzet. Dat is ook niet aangetoond. Maar we houden wel rekening met opzet en dan moet je de onderzoeksmiddelen kunnen inzetten, die tot je beschikking staan."

De gemeente wil vanwege de privacy niets zeggen over wie getroffen zijn. In één geval was er sprake van twee lege achterbanden tegelijk. Het gebeurde telkens bij de woningen van de politici.