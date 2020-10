Boek over omstreden historische personen overhandigd aan Hoornse burgemeester

HOORN - Auteur Jan Hoff overhandigde onlangs zijn nieuw verschenen boek 'De strijd om straatnamen' aan de Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg. In het boek vertelt de schrijver uit Hem over historische personen die tegenwoordig onder vuur liggen.

In heel Nederland worden discussies gevoerd over de historische figuren: hun heldendaden, maar ook hun donkere kanten. Hoff beschrijft deze in zijn nieuwe boek en besteedt daarin ook aandacht aan Jan Pieterszoon Coen.

J.P. Coen, die een standbeeld heeft op de Roode Steen in Hoorn, ligt al tijden onder vuur. Voorstanders pleiten voor het behoud, tegenstanders zouden zijn beeld graag zien verdwijnen. Zo ook de 28-jarige Rik Meester, die een tweede burgerinitiatief gestart is en momenteel druk bezig is met het verzamelen van handtekeningen om een referendum te starten over het standbeeld.

Hoff beschrijft de levensloop Coen in zijn boek en noemt hem vooral een tragische figuur, die grote verdiensten voor zijn tijd leverde, maar ook tijdens zijn leven al veel kritiek kreeg. De auteur hoopt dat zijn boek inspiratie zal bieden om de discussie tussen beide partijen tot een goed einde te brengen.

Onderzoek naar historische figuren

Voor zijn boek heeft Jan Hoff talloze uren besteed aan onderzoek naar omstreden historische personen. Dat leverde volgens hem een aantal verbluffende onthullingen op. Twee van hen bleken in het verleden zelf slaaf te zijn geweest, twee worden honderden jaren na hun dood nog steeds vereerd door nazaten van slaven en sommige helden van toen worden volkomen ten onrechte of overdreven beschuldigd van slavenhandel, terwijl zij hier nauwelijks of nooit mee te maken hebben gehad.

Wat Hoff nog het meest verbaast is dat de discussie over de historische figuren en hun verering door middel van straatnamen en standbeelden zich in zijn ogen toespitst op personen uit een bepaalde periode of tijd, terwijl de wereld genoeg historische figuren kent die genoeg op hun kerfstok hebben. Niemand lijkt zich daar druk om te maken, maar Hoff besteedt hier wél aandacht aan.