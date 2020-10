Bedrijfsvereniging Castricummer Werf weer om tafel met gemeente: "Veel vragen onbeantwoord"

CASTRICUM - Ondernemers van de Castricummer Werf gaan opnieuw in gesprek met de gemeente Castricum over de toekomst van het bedrijventerrein. De plannen voor de omstreden flexwoningen, maar ook onderwerpen als verkeer en parkeren zullen worden aangesneden. "Een hoop vragen zijn voor ons onbeantwoord gebleven."

Koos van Driel behartigt de belangen van de bedrijfsvereniging. Hij bevestigt tegenover NH Nieuws dat de ondernemers inderdaad weer om tafel gaan met de gemeente Castricum. Veel hoop op een goede afloop heeft hij nog niet. "Een flexwoning is geen alternatief voor een woning, maar een alternatief voor géén woning. We weten niet wat de effecten zijn voor de directe omgeving. Daar is amper onderzoek naar gedaan. De bewoners zitten bovendien straks opgesloten op een industrieterrein."

Commissievergadering

Na verschillende protesten en gesprekken met omwonenden, werd door het college opnieuw een voorstel gedaan om geen 40, maar 24 containerwoningen op het bedrijfsterrein te plaatsen. Dat voorstel wordt volgende week dinsdag besproken in de commissievergadering. Voor de eerdere tientallen geplande flexwoningen was bij inwoners en ondernemers onvoldoende draagvlak. "Het nieuwe voorstel is geheel in lijn met de wensen van bewoners", stelde de gemeente Castricum eerder tegen NH Nieuws.

De uitgekozen locatie op de Castricummer Werf wordt straks volledig gebruikt als woongrond voor starters, eenoudergezinnen en statushouders, maar ondernemers maken liever geen ruimte voor deze 'spoedzoekers'. Zij willen het bedrijventerrein juist 'revitaliseren', met het uitbreiden van bedrijfspanden en het creëren van meer parkeerruimte.

'Door je strot geduwd'

"Hapje voor hapje wordt dit plan door je strot geduwd. Na een jaar wordt door de gemeente waarschijnlijk bekeken of er na een bepaalde tijd toch meer woningen bij kunnen komen. Als het er eenmaal staat, wordt het oorspronkelijke plan gewoon weer doorgedrukt, vermoeden wij", aldus van Driel.

En daar zou hij nog wel eens gelijk in kunnen hebben, want de provincie attendeerde Castricum er al eerder op dat de gemeente zeker 25 statushouders moet huisvesten. In het huidige voorstel is er slechts ruimte voor acht vluchtelingen met een verblijfsstatus. "Ook in het bestemmingsplan staat dat er hoe dan ook veertig wonen moeten komen", vertelt Driel.

Wob-verzoek

Hij vermoedt dat de gemeente de plannen voor de flexwoningen wil doordrukken vanwege de subsidie. Driel begrijpt niet waarom de gemeente geen openheid van zaken geeft als het gaat over alternatieve locaties. "Er zouden veel locaties zijn onderzocht, maar de gemeente wil niet zeggen welke locaties dit zijn en waarom ze ongeschikt zijn bevonden. We hebben een Wob-verzoek ingediend, maar de gemeente weigert openheid van zaken te geven."

De vereniging stelt dat er eerst meer onderzoek moet worden gedaan naar het effect van containerwoningen op de directe omgeving. "Stop met die geheimzinnigheid en geef openheid van zaken. Doe eerst goed en volledig onderzoek, zodat we een helder beeld krijgen. Dan zijn we maar een paar maanden verder."

Nieuwe poging

Bij de gemeente Castricum wordt er alvast verheugd gereageerd op de meer welwillende houding van de bedrijfsvereniging. "We zijn ontzettend blij dat de ondernemers weer willen praten. Hoop doet leven, ook op de Castricummer Werf", aldus een woordvoerder.

Volgens de gemeente zijn flexwoningen 'keihard' nodig vanwege de bestaande woningnood. Ze zijn bedoeld voor starters op de huurmarkt, zoals jongeren, mensen die na een scheiding snel een woning nodig hebben en statushouders. "We willen allemaal dat iedereen een mooie grote woning krijgt, maar dat kan niet. We doen er wel alles aan om te zorgen dat mensen een dak boven hun hoofd hebben", vertelde Paul Slettenhaar eerder tegen NH Nieuws.