Gemeente beslist: optredens dit weekend in De Schoof gaan niet door

WERVERSHOOF - Het optreden voor vanavond stond al maanden gepland en aan alle maatregelen was voldaan, maar toch werd gisteravond besloten dat de optredens van de West-Friese band Voice Over dit weekend in De Schoof in Wervershoof niet door kunnen gaan. "Dit verdient geen schoonheidsprijs", vertelt John van der Schaaf aan WEEFF.

Voice Over, een West-Friese band bestaande uit John van der Schaaf, Enrico Kors en Martin Middelkoop, zou vanavond een optreden geven voor 30 personen in De Schoof. "Dat optreden stond al maanden gepland en we hebben hier al veel promotie voor gegeven", aldus John.

In eerste instantie zou het optreden voor 50 personen zijn. Door de coronamaatregelen werd dit aantal teruggeschroefd naar 30. Het optreden van de fanfare dat op zaterdag gegeven zou worden werd afgelast, waardoor er een slot vrij kwam. De organisatie van De Schoof belde met Voice Over om te vragen of zij deze plek in konden vullen, zodat mensen die buiten de boot vielen alsnog naar hun optreden konden.

"Daar stemden we mee in en de laatste kaarten voor dat concert verkochten we ook snel uit, waarna besloten werd om ook op zondag een optreden te geven", zegt John. "Voor alle concerten werden 30 kaarten verkocht, waardoor we precies binnen de maatregelen vallen. Ook is de bar gesloten, dus mensen konden hun eigen drank meenemen naar de zaal."

Wethouder belt op

Alles was in kannen en kruiken, totdat De Schoof gisteravond een belletje kreeg van wethouder Joset Fit van de gemeente Medemblik. Zij liet weten dat de gemeente geen verantwoordelijk wenste te dragen, mocht er onverhoopt iets gebeuren. Daarop werd besloten dat alle concerten van Voice Over dit weekend afgelast zouden worden.

"Het is een beetje raar allemaal", aldus John. "Maar niet alleen wij hebben er last van: ook de mensen van De Schoof worden op deze manier voor het blok gezet. Want zij moeten nu iedereen afbellen. Waarom zou het wel bij de Dromedaris in Enkhuizen mogen en in Hét Postkantoor in Bovenkarspel, maar niet in De Schoof?

Reactie burgemeester

Om die vraag te beantwoorden, belden we met de gemeente Medemblik voor een toelichting en kregen we burgemeester Frank Streng aan de lijn. "We zien de laatste tijd een grote stijging in het aantal coronabesmettingen", aldus de burgemeester. "En daar hebben we ook in de gemeente Medemblik veel last van. Daarom hebben we bij het bestuur van De Schoof een dringend appèl gedaan om de optredens voor dit weekend af te gelasten."

De burgemeester zegt dat het niet verstandig is om in deze tijd concerten als deze te organiseren. "We gaan vandaag door de 10.000 besmettingen heen, dan wil je niet dat mensen toch veel bij elkaar gaan komen."

De gemeente las via een aantal Facebookberichten dat de bar dit weekend gesloten is, maar dat iedereen wel zijn eigen drinken mee kon nemen naar het optreden. "Die mededeling heeft ons nog meer wakker geschud, maar dit besluit betekent alleen maar afstel en hopelijk geen uitstel. We hopen dat de optredens op termijn, als er meer mogelijk is, alsnog door kunnen gaan en we zo ook genoegdoening kunnen geven aan de band", sluit Streng af.