Amstelland Vandalisme en raddraaiersgedrag in Uithoorn moet stoppen: "Ze terroriseren de boel"

UITHOORN - De voorgaande jaarwisseling was een grote chaos in Uithoorn: vijf auto's gingen in rook op, brandweerpersoneel werd volgens een getuige van NH Nieuws bekogeld met vuurwerk en álle bushokjes op het busstation werden kapot geslagen. Nu gaat de gemeente cameratoezicht invoeren op het busstation en worden jeugdwerkers ingezet. Volgens omwonende Monique is dat niet genoeg. "Je moet ze iets geven waar ze bezig mee kunnen zijn."

"Met oud en nieuw zijn hier drie auto's in de fik gestoken. Het is geen kattenkwaad." Monique loopt door haar eigen straat waar het om de hoek op een parkeerterreintje vorig jaar misging. "Het was zo dichtbij het woonhuis. Stel je voor dat de brand was overgeslagen. Je speelt gewoon met mensenlevens." Monique verhuisde 15 jaar geleden naar de Anna Blamanlaan, vlak achter winkelcentrum Zijdelwaard, om haar kinderen gemoedelijk op te laten groeien. "Amsterdam was niet veilig genoeg meer om m'n kinderen onbezonnen op straat te laten spelen. Dus ben ik naar Uithoorn verhuisd, wat gewoon een heel kindvriendelijke gemeente was. Afgelopen jaren is dat enorm verslechterd."

Quote "Veel mensen durven niet eens meer met de gordijnen open te zitten" bewoner

De 16-jarige tweeling van Monique mag zodra het donker wordt niet meer naar buiten. Ook een ander 17-jarig meisje uit de wijk vertelt dat ze dat ook niet mag en wil. "Vaak staan er groepjes hangjongeren bij het park of het winkelcentrum en dat geeft een onveilig gevoel. Ze schreeuwen en schelden soms naar me als ik langsfiets. Ik fiets dan snel door, maar eigenlijk is het gek dat dat de situatie is", aldus de puber. Oudere bewoners Een andere bewoonster van de Anna Blamanlaan ziet hoe de jongeren de wijk lastigvallen. "Dit is voor zo'n klein dorp verontrustend. Ze terroriseren de boel. Je bent nu veel oplettender. Ze blowen vlakbij de huizen en staan te drinken. Ze gooien hun afval soms zelfs in de voortuin. De oudere bewoners zeggen daar niks van, omdat ze dat niet durven. Veel mensen durven niet eens meer met de gordijnen open te zitten." Voor de oudere bewoners is de aanwezigheid van de jeugd een enorme last. "Er woont hier een 86-jarige vrouw in de straat. Zij durft niet meer door het park naar haar kaartclubje te wandelen. Daar hebben heel veel wijkbewoners zorgen over." Deze bewoonster zou graag zien dat er in de wijk zelf cameratoezicht komt. "Er moet echt cameratoezicht op het park en op de vluchtweg komen. Als op de hoek bij de kwalitaria ook een camera zou komen te hangen, heeft de politie meer grip op de situatie." Veiligheidsplan In totaal werden tot nu toe 31 aanhoudingen verricht in 2020. Burgemeester Pieter Heiliegers heeft samen met wethouder zorg Ria Zijlstra een veiligheidsplan gemaakt. Onderdeel hiervan is het in gebruik nemen van beveiligingscamera's op het busstation. Volgens Pieter Heiliegers betekent dit niet dat de problematiek zich gaat verplaatsen naar andere plekken in Uithoorn.

"Ik denk dat we als bevolking niet bang moeten zijn dat er echt een verplaatsing plaatsvindt. De inzet van het plan van aanpak geldt niet alleen voor het busstation. Er zijn verschillende delen van Uithoorn waar vorig jaar gedoe is geweest en daar hebben we een uitgebreid plan van aanpak op." Zo worden er jongerenwerkers ingezet om in gesprek te gaan met de jeugd die overlast veroorzaakt. Monique zou liever zien dat er een jongerencentrum in Uithoorn komt waar jongeren tijd met elkaar en jongerenwerkers kunnen doorbrengen. "Je moet ze iets geven waar ze mee bezig kunnen zijn. Vroeger had je hier de Mix, kinderen konden daar naar de disco en daarmee houd je de jongeren van de straat." Volgens de burgemeester is dit voorstel ook door andere inwoners ingediend. "De jongerenwerkers die we nu hebben kijken per individu: hoe kunnen we helpen? (...) Het is en blijft maatwerk. Zo'n jongerenplek is een oplossing, maar is niet zaligmakend." Eigen camera's Snackbareigenaar Marvin Meeuw zag met lede ogen aan hoe het busstation vorig jaar is toegetakeld. Zijn zaak zit aan het busstation en hij besloot eerder al om in actie te komen: hij plaatste twee beveiligingscamera's. De politie heeft drie keer een beroep op zijn beelden gedaan na incidenten op het busstation. De ondernemer verwacht dat het dit jaar rustiger zal verlopen tijdens oud en nieuw. "Het is natuurlijk niet goed wat ze gedaan hebben. Ik heb wel het idee dat dat gewoon eenmalig is geweest."