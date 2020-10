FNV eist onderzoek: "Met snotneus en koorts toch verplicht naar werk op Schiphol"

SCHIPHOL - Vakbond FNV eist een onafhankelijk onderzoek naar het aantal coronabesmettingen onder het personeel op Schiphol. De bond zegt dat de luchthaven liegt over het totaalaantal van 30 besmette beveiligers op een personeelsbestand van 5.000. Na een peiling onder de leden claimt FNV dat het een veelvoud moet zijn en staat erop dat Schiphol haar medewerkers beter beschermt tegen het coronavirus.

"Schiphol moet alle coronagevallen in kaart brengen, dat kun je van een vakbond niet verwachten".

Volgens FNV heerst er een angstcultuur onder het personeel. Veel medewerkers hebben een flexcontract of zijn uitzendkracht, en kunnen hun werkgevers niet tegenspreken als van hen verwacht wordt dat ze ondanks de symptomen van corona moeten komen werken, zegt Van Doesburg. Ook zouden beveiligers tijdens het wachten op de uitslag van een coronatest door moeten werken.

FNV: Schiphol liegt over aantal coronabesmettingen onder beveiligers

FNV: Schiphol liegt over aantal coronabesmettingen onder beveiligers

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

Taalfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]