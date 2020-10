Jacht op ongewenste exotische herten Noordhollands Duinreservaat blijkt lastig

BERGEN - In de duinen bij Bergen aan Zee laten bijzondere sikaherten zich niet schieten door jagers. Natuurbeheerder PWN wil van de dieren af omdat ze de natuur beschadigen en de verkeersveiligheid in gevaar brengen, maar tot nu toe is alleen één jonge bok geschoten.

Van oorsprong leeft dit diersoort in Oost-Azië, maar iemand in de buurt van het Noordhollands Duinreservaat hield ze als hobbydieren. In 2018 ontsnapten er vier uit zijn tuin. Inmiddels hebben de dieren zich voortgeplant en worden ze gespot in de weilanden van Bergen.

Het vermoeden is dat een aantal sikaherten zich heen en weer verplaatst tussen het duingebied en de aanliggende polder, aldus PWN.

Ongelukken Herenweg

De laatste tijd zijn namelijke al drie herten aangereden op de Bergense Herenweg. Twee herten overleden en één raakte gewond. De inschatting is dat er nog twee bokken (mannetjes) lopen en minstens vier hindes, die in 2020 waarschijnlijk kalveren hebben geworpen.

PWN wil van de dieren af, want volgens de natuurbeheerder richten de sikaherten schade aan in de natuur, zoals aan landbouwgewassen en tuinen. Ook brengen ze de verkeersveiligheid in gevaar.

Een ander probleem, dat overigens niet van toepassing is in Bergen, is dat voortplanting van het sikahert met andere soorten de zuiverheid van andere edelhertrassen in gevaar zou kunnen brengen en daarmee effecten heeft op de voortplanting en ontwikkeling van populaties.

Als een sikahert jongen krijgt met een edelhert kunnen er namelijk edelherten geboren worden met sika-kenmerken, zoals een kleinere lichaamsgrootte, een sika-gewei, de sika-roep of een latere bronstperiode.

Mislukte pogingen

Kort na hun ontsnapping in 2018 zijn verschillende, mislukte pogingen gedaan om de herten met voer terug te lokken binnen de omheining.

Inmiddels heeft PWN toestemming om ze af te schieten, in ieder geval tot februari 2022. De natuurbeheerder kon aan de provincie aantonen dat de dieren zijn verwilderd - een ongewenste exotische diersoort, het aantal groeit, ze schade aanrichten aan de natuur en een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.

Toch wil het beheren nog niet echt lukken. De dieren zijn schuw. Maar omdat het nog om kleine en daarmee beheersbare aantallen gaat, is de verwachting dat de sikaherten binnen de termijn van de vergunning uit het duinterrein kunnen worden verwijderd.