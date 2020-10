Basisscholen in Velsen komen samen met plan voor Sint Maartenviering

VELSEN - In Velsen gaan ze vooralsnog door met de voorbereidingen voor Sint Maarten, aangezien de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) geen negatief advies heeft gegeven. "Wel hebben we met ongeveer 17 andere basisscholen besloten dat we samen met één plan komen, daarmee creëer je duidelijkheid voor iedereen", aldus Sjoerd van der Locht, locatiedirecteur bij de Zefier in IJmuiden.

Locatiedirecteur Sjoerd van der Locht van basisschool De Zefier in IJmuiden - eigen beeld

Het idee is dat de scholen gezamenlijk een teken bedenken waarmee bewoners van Velsen kunnen laten zien of ze wel of geen kinderen aan de deur willen. "Tijdens de eerste coronagolf plaatsten mensen teddyberen achter hun raam", zegt Van der Locht. "Misschien dat we een soortgelijk teken kunnen bedenken waardoor kinderen weten of ze wel of niet mogen aanbellen." De gemeente Velsen wacht het advies van de VRK af, maar is heel blij met het initiatief van de scholen om eenduidig naar de ouders te communiceren over Sint Maarten, zo laat wethouder Marianne Steijn NH Nieuws weten.

Quote "We komen samen met één plan, daarmee creëer je duidelijkheid voor iedereen" Sjoerd van der Locht, basisschool de Zefier

Op de Zefier liggen de knutselspullen voor de lampions al klaar, want die komen er sowieso. Daarnaast zijn de 18 basisscholen druk aan het brainstormen over een passend teken waarmee bewoners op 11 november kunnen laten zien of ze wel of niet meedoen. "Creatieve tips zijn meer dan welkom", aldus Van der Locht.

