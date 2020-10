Automobilist mist bocht op Afsluitdijk en slaat over de kop: 'Haalde idioot in'

DEN OEVER - Rechtere stukken weg dan de A7 op de Afsluitdijk zijn er bijna niet. Toch zag een automobilist vanochtend vroeg een bocht op de dijk over het hoofd, sloeg over de kop en kwam ondersteboven tot stilstand in een werkvak, waar in opdracht van Rijkswaterstaat aan de weg wordt gewerkt.