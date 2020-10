Booteigenaren van buiten Haarlem raken binnen twee jaar ligplaats kwijt

HAARLEM - Booteigenaren die niet in Haarlem wonen, moeten binnen twee jaar op zoek naar een nieuwe ligplaats. In Haarlem raken zij hun plek kwijt. De gemeente wilde deze pleziervaarders vijf jaar de tijd geven, maar de gemeenteraad heeft daar gisteravond twee jaar van gemaakt.

Volgens nieuwe regels mogen mensen van buiten Haarlem geen ligplaats meer hebben in de stad. De reden daarachter is dat er een wachtlijst is van bijna 1000 Haarlemse bootbezitters die een vergunning hebben aangevraagd voor de Haarlemse wateren.

Naar verluidt zijn er nu bijna 150 ligplaatsen vergeven aan boten die niet van Haarlemmers zijn. Door deze vergunninghouders weg te sturen, kan de wachtlijst sneller korter worden. In de nieuwe regels staat ook dat er per adres nog maar één plekje kan worden aangevraagd.

Bezwaar

Burgemeester Jos Wienen gaf gisteravond in de raadsvergadering aan dat het de vraag is of de kortere vertrekperiode van twee jaar juridisch houdbaar is. Dat zal moeten blijken als bootbezitters bezwaar gaan maken tegen de beslissing en zich beroepen op oude rechten. Wienen wilde de niet-Haarlemse vergunninghouders daarom liever drie jaar langer de tijd geven om een nieuwe plek in bijvoorbeeld een jachthaven te zoeken.

Een meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad heeft ook bepaald dat Haarlemmers, mogelijk vanaf 2022, alleen nog een nieuwe ligplaats kunnen krijgen wanneer hun boot een elektrische motor heeft. Het idee van de meerderheid van de raad is dat vanaf 2025 alle boten die een ligplaatsvergunning hebben, voorzien moeten zijn van een elektrische motor.