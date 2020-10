Groot Hilversums wijkcentrum slaat Sint Maarten en Sinterklaas dit jaar over

"We willen het op tijd bekend maken, want kinderen verheugen zich erop", vertelt Ed Bakker van het wijkcentrum. "Op scholen zeggen mensen vaak 'in de Geuzenbuurt heb je Sint Maarten' en gaan ze dingen knutselen."

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft gisteren al het advies gegeven om dit jaar niet langs de deuren te gaan, maar in 't Gooi beslissen ze daar pas volgende week over. In de Geuzenbuurt wordt dus sowieso niet gelopen. "Als er straks 500 man komt, is het voor ons ondoenelijk. Zingen kan ook niet. We nemen het risico niet. Heel spijtig maar het is niet anders", aldus Bakker.

Honderden kinderen

Sint Maarten in de Hilversumse Geuzenbuurt is inmiddels een begrip en vele honderden kinderen weten wijkcentrum de Geus te vinden. Vrijwilligers staan dan klaar bij het wijkcentrum om kinderen en ouders van oliebollen, snoepjes en warme chocolademelk te voorzien. Daarna gaan de kinderen weer verder de wijk in, de deuren langs.

NH Gooi was er vorig jaar in de stromende regen bij: