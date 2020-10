Studentenverenigingen roepen studenten op om zich aan de coronamaatregelen te houden

Voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Studentenverenigingen Sterre Ancher (21): "Het is enorm belangrijk dat studenten zich weer aan de regels houden, zodat we weer terug kunnen naar de situatie hiervoor. We moeten echt onze sociale kring verkleinen. Ik mis de borrels en gezelligheid ook heel erg, maar het is nu even niet anders."

Fien (24) studeert sociologie aan de UvA. "Ik zie wel een duidelijk verschil onder studenten tussen de eerste en tweede golf. In de eerste golf was er een sterke sociale controle. Dat is nu wel verslapt en studenten nemen de regels minder serieus. De lol is er ook een beetje af. In het begin ging iedereen lekker puzzelen en leren jongleren, maar nu zijn mensen daar wel klaar mee", vertelt ze.

Fien merkt het ook bij zichzelf: "Ik ben vorige week met vijf vriendinnen een weekendje in een huisje geweest. Dat stond al lang gepland en we vonden het dan toch lastig om af te zeggen, dus zijn we wel gegaan. In de eerste golf was ik sowieso thuisgebleven."

Volgens Sterre zijn studenten nu goed op weg, maar kunnen ze een duwtje in de rug gebruiken. "Er zijn studenten die de regels wat losser nemen. Maar ik zie om me heen juist heel veel mensen die het serieus nemen. En die studenten willen we met deze actie ook een hart onder de riem steken."