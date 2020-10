Late laatste landing voor KLM's Boeing 747-400

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Eerder werd verwacht dat de laatste landing zondagmiddag rond 16.30 uur zou zijn. Bij KLM was nog niet duidelijk of er zondag nóg een vlucht met een 747 zou binnenkomen, maar die tweede aankomst is inmiddels bevestigd door een woordvoerder van de maatschappij. Beide vluchten komen uit Shanghai.

Vrachtvlucht

De eerste vlucht die op Schiphol landt is het toestel met de naam 'City of Vancouver', een 21-jaar oude Boeing 747-400 Combi. Vier uur later landt de 20-jarige 747-400 Combi met de toepasselijke naam 'Shanghai'. Combi-747's zijn vliegtuigen met een extra vrachtruim achter de passagierscabine. Drie van dit soort 747's van KLM zijn zeven maanden langer in gebruik gebleven voor vrachtvluchten tussen China en Schiphol. Soms werden ook de stoelen gebruikt om dozen met mondkapjes op te plaatsen.

Spotters niet welkom

De gemeente Haarlemmermeer heeft aangekondigd zondag de spottersplaatsen rondom Schiphol te sluiten, om drukte te voorkomen. In de veiligheidsregio Kennemerland geldt het hoogste corona-risiconiveau 'zeer ernstig'. De spotters mogen zowel de landing van 16.30 uur als 20.30 uur niet zelf komen bekijken. Rondom Schiphol zal er gehandhaafd worden door de Koninklijke Marechaussee, politie en boa's.

Livestream

NH Nieuws zorgt voor een livestream van de laatste landing van KLM's Boeing 747-400. De aankomst van de KL896 is live te volgen op nhnieuws.nl, op onze app en Facebookpagina en op het YouTube-kanaal van NH Airtime.