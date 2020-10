Marken beleeft kletsnat 2020: nu al meer regen dan normaal in heel jaar

Met nog ruim twee maanden tot het einde van het jaar is er op het eiland nu al 863 millimeter regen gevallen, meldt NH-weerman Jan Visser, die op het eiland opgroeide. Dat is meer dan er gemiddeld in een heel jaar valt: 841 millimeter.

Bijna een kwart van de tot nu gevallen regen op Marken, viel in augustus: 195 millimeter. "Dat was na de hittegolf, toen waren er veel zware buien", vertelt Visser. In de hele zomer is op het eiland 378 millimeter gevallen, waarmee het een van de natste plekken van het land was. Ook in februari kreeg Marken veel buien te verwerken. "Maar toen was het in het hele land nat."

Den Helder

Deze maand krijgt vooral het noordwesten van de provincie het voor de kiezen. Zo is er in Den Helder in de eerste drie weken van oktober 150 millimeter regen gevallen. "Te nat", concludeert Visser, al haast hij zich te zeggen dat het niet uitzonderlijk is. "Er zijn oktobermaanden geweest waarin 250 millimeter is gevallen."

Ook in de regio Alkmaar is deze maand nat. Zo noteerde Castricum deze maand tot nu toe 149 millimeter. Een groot deel van die regen viel in de eerste week, zo blijkt uit onderstaande kaart van het KNMI.