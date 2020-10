Heerhugowaarder start wijn-veilingactie om horeca te steunen: "Ik leef onwijs mee"

HEERHUGOWAARD - Vinoloog Jeffrey Beermann zette een wijn-veilingactie op poten om de gesloten horeca financieel te steunen. De 27-jarige Heerhugowaarder runt vanuit zijn geboortestad Alkmaar een wijnhandel en -proeverij. "Ik kom zelf uit de horeca. Ik leef onwijs mee met alle harde werkers in de horeca, en wil proberen iets terug te doen voor hen."

Klanten krijgen de mogelijkheid om flessen wijn, zoals Rioja Tinto of Blanco voor minimaal tien euro per stuk aan te schaffen.

Staat de teller op 8.000 euro, dan gaat er 2.000 euro naar het Alkmaarse restaurant De Twee Vrienden en de drie populairste zaken onder de kopers. "De Twee Vrienden heb ik zelf uitgekozen. Ik ben goed bekend met de eigenaren. Zij kozen een wel heel ongelukkig moment om te starten", verklaart Beermann tegen mediapartner Alkmaar Centraal. "Ze gingen in februari open. Het doet mij echt pijn aan het hart."

Meer initiatieven

Van te voren had de vinoloog niet durven dromen dat de actie zo goed zou lopen."Maar het gaat hartstikke goed. Ik heb tussen zaterdag, toen de actie begon, en woensdagmiddag al iets van 1.000 euro verzameld voor de horeca. Er was op dat moment een doosje of twintig verkocht."

Beermann maakt zich geen illusies, de horeca zal hij er niet mee redden, maar hij hoopt vooral dat de actie anderen inspireert om meer van deze initiatieven op te zetten. "Zo kunnen wij in totaal wel een groot verschil gaan uitmaken, want veel zaken dreigen nu onder water te komen staan."