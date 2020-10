Remy en zijn vrienden: Hyena's maken plaats voor dolfijnen

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer horen we dat binnenkort op Hoenderdaell dolfijnen en bruivissen worden opgevangen. De hyena's zullen om de reden plaats moeten maken.

Dat de hyena's hiervoor moeten wijken is voor hem geen probleem, in tegendeel zelfs: "Die geven we een nog mooiere toekomst. Ze hebben het hier al lekker ruim, maar dat wordt in Zuid-Afrika alleen maar beter. Ik denk dat de hyena's straks helemaal blij zijn."

Voor Robert Kruijff, directeur van Landgoed Hoenderdaell, was de samenwerking met SOS Dolfijn een logische stap: "Die opvang past helemaal bij ons. Het gaat om de natuur vlakbij die je hier naartoe kunt brengen. We kunnen echt iets goed doen voor de omgeving hier. De leeuwen zijn niet echt Nederlands, maar dat geeft al heel veel voldoening, om iets voor de dolfijnen en bruinvissen te kunnen doen, lijkt me prachtig."

Dolfijn

Blij is SOS Dolfijn zeker ook. De hulporganisatie zet zich in voor walvisachtigen in de Noordzee. "We bieden hulp", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn, "als walvisachtigen en dolfijnen op het strand terecht zijn gekomen of wanneer ze dreigen te stranden. Daarnaast geven we voorlichting, dat willen we straks ook vanuit het nieuwe centrum gaan doen. Ook doen we onderzoek naar walvissen."

Op dit moment is er in heel Europa geen opvang voor dit soort dieren. "Dat betekent dat we per stranding kijken of het dier overlevingskansen heeft", legt Van den Berg uit. Zo ja, gaat het dier terug in zee. Als het dier ziek is, wat in de meeste gevallen zo is, dan laten ze de dolfijn of bruinvis inslapen. Straks worden de zieke dieren dus gewoon weer opgevangen.