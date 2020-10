LIVE NH Sport: Telstar - Helmond Sport en FC Volendam - FC Dordrecht

Met slechts zes goals vóór is duidelijk waar het probleem van de Brabanders ligt. Telstar-trainer Andries Jonker waarschuwde in de aanloop desondanks voor onderschatting van de tegenstander. "Het zou mij verbazen als ze dit seizoen weer bij de onderste ploegen eindigen." Bovendien kwam Telstar zelf de laatste drie duels niet tot winst.

Telstar kwam begin deze week met een punt terug uit Kerkrade (1-1 bij Roda JC) en weet zich met twaalf punten uit acht wedstrijden in de subtop van de eerste divisie te handhaven. Helmond Sport doet het minder slecht dan de stand doet vermoeden. De ploeg van trainer Wil Boessen verloor weliswaar vijf keer, maar maakte het ploegen als De Graafschap (1-2), Almere (2-0), NAC Breda (0-2) en FC Volendam (0-1) knap lastig. Alleen Cambuur boekte een royale 5-1 zege.

Telstar - Helmond Sport begint om 18.45 uur. Je hoort verslaggever Leo Giovannangelo met het wedstrijdverslag op NH Radio in Eindelijk Weekend en na 19.00 uur in NH Sport.

FC Volendam - FC Dordrecht

Vol vertrouwen begint FC Volendam vrijdagavond aan het karwei tegen FC Dordrecht. Ook hier ligt onderschatting op de loer: de Schapekoppen staan onderaan en wisten dit seizoen alleen van Jong AZ (2-0) te winnen. Net als Helmond Sport scoren de Dordtenaren moeizaam. Slechts zes keer konden zij juichen.

FC Volendam kon afgelopen maandagavond tegen Jong AZ alleen al zes keer de handen in de lucht steken (2-6). De man in vorm bij de ploeg van trainer Wim Jonk is Nick Doodeman die liefst vijf van de zes treffers voorbereidde.

Tekst gaat verder onder de video