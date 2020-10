Arts-microbioloog Wim Ang legt de coronaregels omtrent het sporten uit

Waarom mogen we buiten maar met vier mensen op anderhalve meter afstand sporten, terwijl er binnen dertig mensen bij elkaar mogen zijn? Wim Ang, arts-microbioloog, lichtte in het programma NH De Corona Peiling deze regels toe.

Esther Posno vroeg zich in De Corona Peiling af waarom we buiten maar met vier mensen mogen sporten, terwijl binnen met dertig mensen samen mogen komen. Arts-microbioloog Wim Ang snapt de verwarring. "Heel recent zijn die regels aangepast. Sommigen zijn gewoon heel lastig uit te leggen. Zoals dat profvoetballers die door mogen sporten, maar hockeyers niet."

Als het gaat om binnen en buiten sporten, zijn de regels wel hetzelfde, zegt Ang. "Binnen sporten zijn de regels hetzelfde als voor het buiten sporten: groepjes van vier die onderling anderhalve meter afstand houden."

In principe is buiten sporten veiliger dan binnen, omdat de ventilatie binnen vanzelfsprekend minder goed is. "Maar voor de helderheid is het: binnen en buiten sporten in groepjes van vier maximaal", legt Ang uit. "Als de groepjes van elkaar ook meer dan anderhalve meter afstand houden, dan mogen er ook meerdere groepen tegelijkertijd sporten."

