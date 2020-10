Noord-Holland Kun je met de magnetron virusdeeltjes op je mondkapje onschadelijk maken?

NOORD-HOLLAND - Kun je met een magnetron virusdeeltjes op een mondkapje onschadelijk maken? Arts-microbioloog Wim Ang beantwoordde deze vraag gisteravond in het programma NH De Corona Peiling.

Het antwoord van Wim Ang is duidelijk: "Ja dat kan, het is ook aangetoond. Als je virussen op een stukje stof doet en je stopt dat stukje stof in de magnetron, dan wordt het zo warm, dat de virussen er dood van gaan." Met een wegwerpmondkapje moet je wel goed oppassen. Daar zit vaak een metalen stukje in aan de bovenkant. En metaal en een magnetron zijn geen goede combinatie. "Je moet die dingen er eerst uitpeuteren wil je je mondkapje in de magnetron doen en daarna weer een methode vinden om het erin te doen." Ang heeft daarom een duidelijk advies wat betreft de wegwerpmondkapjes: "Ga dat nu niet doen in de magnetron, want dat is veel meer werk en dan is het ook nog de vraag of ze wel goed blijven."

Quote "Twee minuten op 600 watt, maar kijk uit dat je mondkapje niet in de fik vliegt" Wim Ang - Arts-microbioloog

De wasbare mondkapjes kunnen wel in de magnetron, maar ze kunnen ook in de wasmachine. Dat raadt de arts eigenlijk wel aan in verband met vlekken. "Als er vlekken of een beetje spuug op zit dan is het toch veel beter om hem in de wasmachine te stoppen want de spuugvlekken gaan er heus niet uit in de magnetron."

Hij komt nog even terug op de vraag: "Het antwoord is: ja dat kan, want als er virus op zit, wordt het wel geïnactiveerd door de energie van de magnetron. Er zijn mensen die het hebben uitgezocht: twee minuten op 600 watt, maar kijk uit dat je mondkapje niet in de fik vliegt." Bekijk hieronder de uitzending terug: