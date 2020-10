Spookstatenlid Gideon Everduim (DENK) komt weer niet opdagen bij Statenvergadering

NOORD-HOLLAND - Ook vanavond is Gideon Everduim afwezig bij de Statenvergadering van de Provinciale Staten. Everduim is een 'spookstatenlid', omdat hij bijna nooit aanwezig is bij Staten- en commissievergaderingen. Vanavond zou hij bovendien een gesprek hebben met het hoofdbestuur van zijn partij DENK.

Gisteren bleek uit onderzoek van NH Nieuws dat Everduim bijna nooit komt opdagen, terwijl hij een maandelijkse vergoeding van 1200 euro krijgt. Van de zestien Statenvergaderingen was Everduim acht keer aanwezig, waarvan één keer maar heel kort. De laatste keer dat hij een vergadering volledig bijwoonde was in april van dit jaar.

De partij van Everduim, DENK, krijgt jaarlijks een vaste subsidie van 44.823 euro. Maar ook daarvoor komen Everduim en zijn mede-commissieleden zelden opdagen bij commissievergaderingen.

Gesprek met DENK

In een reactie op het onderzoek van NH Nieuws liet het hoofdbestuur van DENK weten dat ze inmiddels contact hebben met Everduim. Lange tijd was hij ook voor zijn partij onbereikbaar. Vanavond zou er een gesprek plaatsvinden tussen het Statenlid en het hoofdbestuur. Het is onduidelijk of dit gesprek heeft plaatsgevonden.