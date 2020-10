Hoe lang blijft het coronavirus op je handen, metaal of plastic zitten? Arts-microbioloog Wim Ang beantwoorde vanavond deze vraag in het programma NH De Corona Peiling

Het virus kan lang overleven op handen en oppervlakten. "Recent onderzoek laat zien dat het virus wel negen uur op je handen kan blijven, als je je handen niet wast of afveegt", legt Wim Ang uit. "Op oppervlakten van metaal en plastic kan dat zelfs een paar dagen zijn, afhankelijk van de luchtvochtigheid."

Dat betekent één ding: schoonmaken. Als je dat niet doet, kan het virus doorgegeven worden aan anderen. "Het is daarom heel belangrijk dat we onze handen blijven wassen en blijven ontsmetten", zegt Ang. "Het duurt bijvoorbeeld tien, twintig seconden voordat alcohol het virus inactiveert. Dat is dus hartstikke snel." Een schoonmaakdoekje is voldoende, zolang daar maar ontsmettingsmiddel op zit.

Klodders snot en speeksel

Wim Ang geeft nog een advies mee. "Als je ziet dat ergens echt een klodder snot of speeksel op zit, dan moet je dat natuurlijk niet aanraken. Dat is een kwestie van gezond verstand", zegt hij. "Mensen die dat gaan schoonmaken, moeten handschoenen aan doen."

