Gedeputeerde Olthof over problematiek Tata Steel: "Binnenkort plan van aanpak"

IJMUIDEN - Het Openbaar Ministerie is van plan Tata Steel en Harsco te dagvaarden voor het overtreden van de milieuvergunningen. Het gaat hierbij om de verspreiding van een erts vanaf de opslag, en de grafietregens. Vanuit de omgevingsdienst wordt er ook naar de Provincie gekeken.

Jeroen Olthof over samenwerking omgevingsdienst en OM - NH Nieuws

Olthof is sinds begin dit jaar milieu-gedeputeerde, zijn voorganger stapte op omdat hij geen grip meer kon krijgen op het dossier Tata Steel.

Jeroen Olthof, de gedeputeerde voor milieu van de Provincie, vindt het goed dat de omgevingsdienst en het OM elkaar hebben gevonden. "Het is vooral de combinatie waarvan ik denk dat als het nodig is, ze elkaar goed weten te vinden. Dan versterkt het elkaar ook."

"Daar kijk ik wel iets anders naar", zegt de gedeputeerde."Uiteindelijk is deze actie van het OM, dat vloeit voort uit het werk van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Die hebben via een proces verbaal, dat naar het OM gaat, het OM ertoe aangezet deze actie te ondernemen."

Bij bewoners in de omgeving, onder andere in Wijk aan Zee, heerst het gevoel dat de politiek niet genoeg kan doen tegen de misstappen van Tata Steel.

Vanuit de bewoners klinkt veel kritiek op de omgevingsdienst. De dienst zou bijvoorbeeld te weinig inzetbaar zijn. "Er is vanuit de omgeving veel kritiek op het functioneren van de politiek, van de overheid en in het verlengstuk de omgevingsdienst, dat is mijn verantwoordelijkheid", zegt Olthof.

Het is vertraagd, maar de provincie komt binnenkort met een nieuw plan. "Binnenkort komen wij met een concreet plan van aanpak, het definitieve programma Tata Steel, aangevuld met een uitvoeringsagenda voor vergunningen, toezicht en handhaving", aldus gedeputeerde Jeroen Olthof.