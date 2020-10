Veel meer tweedehands speelgoed ingezameld voor Sinterklaas dan verwacht

HAARLEM - Onverwoestbare auto's en nog niet eens uit het folie gehaalde puzzels; bij kringloopwinkel Zolder023 is enorm veel speelgoed ingezameld, zodat kinderen van minder bedeelde gezinnen ook een fijn Sinterklaasfeest kunnen vieren. Bedrijfsleider Annemarie de Vries is zwaar onder de indruk van het succes.

Tot vandaag stonden er al zeven pallets vol met dozen en zakken met speelgoed in de opslagruimte van de kringloopwinkel in Haarlem-West. En de medewerkers blijven karren vol aansjouwen. Ze sorteren het speelgoed zorgvuldig op bruikbaarheid en hygiëne. Zaterdag wordt alles naar de voedselbank gebracht, die ervoor zorgt dat het speelgoed bij de juiste gezinnen terecht komt.

"Het is veel meer dan ik verwacht had", constateert Annemarie van Zolder023 blij. "We krijgen altijd enorm veel spullen binnen, dus we vinden het eigenlijk ook heel leuk om op deze manier wat terug te kunnen doen voor mensen die het wat minder breed hebben."