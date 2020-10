AZ'er Dani de Wit vervangt Boadu in de spits tegen Napoli

Boadu, normaal gesproken eerste spits van AZ, is achtergebleven in Alkmaar wegens een positieve coronatest. Ook zijn vervanger Ferdy Druijf is besmet. Door de afwezigheid van De Wit op het Alkmaarse middenrif, is Calvin Stengs een linie naar achteren geschoven. De rechtsbuitenpositie wordt bekleed door de Japanner Yukinara Sugawara.

