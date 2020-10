Weesp krijgt meer sportveldjes, met dank aan betrokken jeugd

Dat Weesp meer sportveldjes aan gaat leggen volgt mede na een handtekeningenactie door vijf jonge Weespers vorig jaar. Hugo Koppers, Marijn Koppers, Uras Yilmaz, Daan van Dalsem en Ties van der Vegt voerden actie voor een nieuw trapveldje in hun wijk. Dat gaat er nu komen.

Naast het trapveldje voor deze jongeren komen er nog drie verspreid door de stad. Het gaat om veldjes van kunstgras, zodat er het hele jaar op gesport kan worden. En niet alleen gevoetbald, maar er moeten ook andere sporten mogelijk zijn.

Meer bewegen

De sportveldjes moeten er volgens Weesp aan bijdragen dat Weespers meer gaan bewegen. "We weten natuurlijk allemaal dat bewegen belangrijk is en goed voor de gezondheid. Daarom ben ik zeer verheugd met dit voorstel", zegt wethouder Astrid Heijstee over de plannen.

De aanleg van de sportveldjes kost de gemeente ruim twee ton. Het is nu aan de gemeenteraad om dat geld ook echt te reserveren. Dat gebeurt komende maand.