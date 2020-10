Hertenfluisteraar over hekwerk Zeeweg: "Ik voorspel dat er aanrijdingen gaan komen"

BLOEMENDAAL -Willem van der Sloot, ook wel de hertenfluisteraar van Zandvoort genoemd, maakt zich grote zorgen om de gaten in het hekwerk langs de Zeeweg en de Boulevard. Herten kunnen gemakkelijk op de weg raken en daarmee ontstaan gevaarlijke situaties. "Het is een puinhoop, overal zitten gaten in het hek. Er moet gewoon een nieuw hek komen voordat er dodelijke ongelukken gebeuren!"

Het hekwerk staat er al tientallen jaren en is volgens Willem nodig aan vervanging toe. "Het is al 40 jaar oud en er is nooit iets aan gedaan." Met zijn scooter gaat hij geregeld op pad om het hekwerk te controleren. Op veel plekken zitten gaten en dat is volgens Willem aan mensen te danken. "Ze gaan gewoon van het pad af in het duingebied en trekken vervolgens het ijzerdraad naar beneden om uit het gebied te komen. Ik zag net nog een groepje het duin uitlopen op een plek waar dit helemaal niet mag."

Ongelukken

In het verleden zijn al geregeld ongelukken gebeurd met herten, maar Willem vreest nu het ergste voor de periode na 1 november, omdat dan het afschotseizoen begint. "Herten willen niet doodgeschoten worden en gaan op de vlucht, het gebied uit. Ze belanden zo op de weg hier met veel verkeer."

PWN, de beheerder van het gebied, laat in een reactie weten dat het hekwerk inderdaad niet meer overal voldoet. Ze gaan het hek aanpakken en 15 december moet het klaar zijn. Maar dat is volgens Willem veel te laat. "Ik voorspel dat er aanrijdingen gaan komen, ongelukken en straks met dodelijke afloop en dat willen we niet."

PWN spreekt de bewering van Willem van der Sloot tegen en geeft aan dat er geen relatie is tussen herten op de weg en het afschotseizoen.