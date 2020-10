Cameratoezicht Ringweg blijft langer, bewoners zijn blij: "Ze ervaren meer rust"

ZAANDAM - De camera's die op de Ringweg in Zaandam geplaatst zijn, zullen zeker tot half november blijven hangen. Dit is door burgemeester Jan Hamming verlengd om toekomstige incidenten te voorkomen. Ook bij station Krommenie-Assendelft, waar meerdere 'onacceptable incidenten' waren, hangen sinds september camera's. Bewoners zijn hierover tevreden.

"Het is erg vroeg en lastig meetbaar om effecten aan camaratoezicht aan te geven", zegt de woordvoerder van de burgemeester. "Er vinden nog steeds incidenten plaats, maar niet zo heftig als eerder." Ook geeft hij aan tijdens de buurtbewonersbijeenkomst de bewoners blij zijn met de camerabewaking. "De bewoners ervaren meer rust, dat was een belangrijk doel."

Explosies

Op de Ringweg in Zaandam zijn in september meerdere explosies geweest. Bewoners schrokken wakker en meerdere ramen sneuvelden. "Dit moet wel een gerichte aanslag zijn", vertelde een man wiens ruit sneuvelde eerder aan NH Nieuws.

Ook Pieter Kok, presentator van de Ontbijttafel op NH Radio, hoorde in september de harde knal zelfs in Westzaan: "Wij wonen zo'n 5 kilometer van de Ringweg, maar ik schrok echt wakker." Acht dagen later was een weer een harde knal, het zou volgens buurtbewoners het gevolg zijn van een ruzie tussen twee vloggers.

Gebiedsverbod

Niet alleen op de Ringweg, maar ook op het station Krommenie-Assendelft zijn er camera's geplaatst om de veiligheid te verbeteren. De reden hiervoor zijn meerdere vecht- en steekpartijen.

Naast de camera's wilde burgemeester Jan Hamming dat er een gebiedsverbod voor de betrokken personen kwam. Zijn woordvoerder laat weten: "Er is een gebiedsverbod opgelegd aan één betrokkene, die niet meer in de buurt van beide panden mag komen."