Hilversums café ook deze 'lockdown' omgetoverd tot kledingwinkel

HILVERSUM - Geen bier en biljart, maar rekken vol kleding: het Hilversumse Café Zuid heeft haar kroeg wederom omgebouwd tot kledingwinkel. De kroeg is vanwege de strengere coronamaatregelen noodgedwongen dicht. "Met de kledingwinkel proberen we toch geld te verdienen om de onkosten te betalen", vertelt eigenaresse Ricky.

Toen het Hilversumse café vorige week hoorde dat alle horeca haar deuren vanwege het coronavirus weer moest sluiten, was de keuze snel gemaakt. Toen de horeca afgelopen voorjaar voor het eerst noodgedwongen dicht moest, was de kledingwinkel in het café een succes. Ook nu stond het café weer snel vol met kledingrekken met tientallen kledingstukken.

Een kledingwinkel in een café ziet er misschien leuk uit, maar het is ook pure noodzaak. "Het is echt nodig, want onze kosten lopen gewoon door. Doordat er nu geld binnenkomt, kunnen we ons personeel blijven betalen nu het café dicht is."

Gemeente moest meewerken

Dat het café nu een kledingwinkel is, mag normaal gesproken helemaal niet. Er was dan ook toestemming nodig van de gemeente. "Ze hebben echt heel goed meegewerkt. We merken dat de gemeente echt meedenkt met horecaondernemers in deze tijd. Dat is echt heel fijn, want we moeten het met z'n allen doen."

De kledingwinkel blijft voorlopig nog wel even open. Zeker totdat de kroeg weer gewoon open kan, maar dat gaat hoe dan ook nog drie weken duren.

NH Gooi nam een kijkje in de bijzondere kledingwinkel van Ricky en Mel: