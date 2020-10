Telstar moet Helmond Sport 'absoluut volkomen serieus nemen'

VELSEN-ZUID - Telstar speelt vrijdagavond haar tweede wedstrijd in vijf dagen tijd. Waar er afgelopen zondag nog een puntje werd meegenomen bij Roda JC (1-1), is Helmond Sport de volgende opponent voor de Velsenaren. De Brabanders staan weliswaar op de zeventiende plaats in de eerste divisie, maar Telstar-trainer Andries Jonker heeft een hoge pet op van de ploeg.

"Het is een hartstikke leuk team", begint Jonker over de équipe van trainer Wil Boessen. "Ze hebben jonge spelers, net iets ouder dan onze spelers. Onervaren, maar ze proberen echt te voetballen. Ze voetballen met lef, vertrouwen en hebben niets te verliezen. Het ziet er echt goed uit voor dit ploegje. Het zou mij verbazen als ze dit seizoen weer bij de onderste ploegen eindigen."

Helmond Sport speelde dit seizoen tot op heden acht wedstrijden en scoorde daarin pas zes keer. Volgens Jonker zeggen die statistieken echter niets. "Zij hebben met De Graafschap, NAC en Almere City al een zwaar programma gehad en dat is niet makkelijk voor zo'n jonge ploeg. Als ik kijk naar de manier waarop zij die teams proberen te bestrijden vind ik dat hartstikke goed. Hoeveel punten of doelpunten zij dan hebben zegt me dan ook niet zo veel. We moeten ze absoluut volkomen serieus nemen." Korpershoek ontbreekt Steunpilaren Frank Korpershoek en Ilias Bronkhorst zijn er in ieder geval niet bij. Beide spelers zijn niet fit genoeg en volgens Jonker gaat dat 'echt nog wat langer duren'. Rashaan Fernandes, die er afgelopen maandag ook niet bij was, is donderdag voor het eerst weer aangesloten bij de training. Achter de naam van Glynor Plet staat nog een vraagteken voor het duel van vrijdag. Tekst gaat verder onder de foto

Sowieso is fitheid een ding waar de oefenmeester de komende tijd rekening mee moet houden. In twee weken tijd speelt Telstar vier wedstrijden. "En ik heb er spelers bij die een jaar niet hebben gespeeld", legt Jonker uit. "Als ik die spelers aan vier wedstrijden in veertien dagen help, dan vraag ik om problemen. Hetzelfde geldt voor piepjonge spelers van achtien á negentien jaar, die net hun debuut in het betaalde voetbal hebben gemaakt. We proberen met zoveel mogelijk verstand te werk te gaan, maar ook met de maximale kans om te winnen. Gelukkig hebben we meer dan elf goede spelers."

Telstar - Helmond Sport begint vrijdag om 18.45 uur en de wedstrijd is rechtstreeks te volgen op de radio bij NH Sport. De verslaggever vanuit Velsen-Zuid is Leo Giovannangelo.