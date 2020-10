Verspreiding van erts en grafietregens bij Tata: "Directie moet problemen oplossen"

Frits van Wieringen, voorzitter van de Centrale Ondernemings Raad van Tata Steel, vindt dat er alles op alles gezet moet worden om de problemen op te lossen. "Het is in eerste plaats aan de directie om de problemen op te lossen. Het gaat hier specifiek om de grafietregen rondom de rozaslak, daarvoor is afgelopen jaar een grote hal gebouwd. Dus dat probleem is geëlimineerd." Van Wieringen wil graag dat er meer van dit soort projecten worden gerealiseerd om ongerustheid bij omwonenden weg te nemen.

De hal is sinds een paar maanden in gebruik en moet volgens het bedrijf zorgen dat de grafietregens van de rozaslak tot het verleden behoren. Het leeuwendeel van de slak, zoals de converterslak, wordt overigens nog in de open lucht verwerkt.

Publiciteit

"We staan heel veel in de publiciteit en veel werknemers vragen of we daar niet iets aan zouden moeten doen. Het zijn feiten en ik denk dat je niet moet wegkijken. We zullen in gesprek moeten blijven, maar we zullen uiteindelijk wel de problemen moeten oplossen", aldus Van Wieringen.

Volgens Van Wieringen is een staalbedrijf in de IJmond ondanks alle kritiek nog wel mogelijk. "Je zal moeten blijven investeren, je zal moeten moderniseren, de milieuproblematiek zal je keer op keer moeten aanpakken."