Vervoerregio Amsterdam wil bijdragen aan pont tussen Ilpendam en Landsmeer 

Zowel de gemeenteraad van Landsmeer als Waterland dienden een verzoek bij de Vervoerregio Amsterdam in om mogelijkheden te onderzoeken om de pont in de vaart te houden. Met succes.

Flexibel collectief vervoer

Gerard Slegers, wethouder van Zaanstad maar ook bestuurslid van de Vervoerregio, maakte het nieuws bekend tijdens een vergadering van die organisatie. "Dat geld heeft de Vervoerregio vanaf eind dit jaar beschikbaar voor ’flexibel collectief vervoer’", zegt Slegers tegen het Noord-Hollands Dagblad. "Dat zijn eigenlijk de kleinere vervoersbewegingen buiten het reguliere openbaar vervoer om. Denk daarbij aan buurtbusjes, maar ook een pontverbinding zoals bij Ilpendam valt daaronder."

De Vervoerregio zal niet het gehele bedrag betalen. In de krant wordt gesproken van een percentage van minimaal 70 procent. Dat zou voldoende moeten zijn om andere overheden over de streep te trekken.

Nieuwe exploitant

De fractievoorzitter van de lokale VVD in Landsmeer Anneriek Verhoef is blij: "Dit is heel positief nieuws. Wel hoop ik dat er nu snel gehandeld wordt." De huidige exploitant van de pont heeft namelijk aangegeven het contract op te zeggen. Als de financiering rondkomt, zal er dus snel een nieuwe exploitant moeten worden gezocht per 1 januari 2021.