Arne Slot: "Ik hoop maar verwacht ook dat de mensen die hier nu zijn zich ook goed blijven voelen"

NAPELS - AZ speelt donderdagavond de Europa League wedstrijd tegen Napoli. Ondanks het prachtige affiche gaat het voorafgaand aan het duel vooral over corona. AZ heeft maar liefst dertien besmettingen in de selectie, en in Italië is daarom niet iedereen blij met de komst van de Alkmaarders.

"Uiteindelijk gaat het om de gezondheid", zegt Slot daarover. "Om de gezondheid van mijn spelers en van de staffleden. Wij hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat er alleen negatief geteste personen in het vliegtuig zijn gestapt."

Desondank zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat negatief geteste spelers nog in hun incubatietijd zitten, en mogelijk toch in een later stadium het virus onder de leden hebben. "Iedereen is de afgelopen dagen echt meerdere malen getest en voelt zich ook fit en gezond. Dat is ook een belangrijke voorwaarde om een speler mee te nemen. Ik hoop maar verwacht eigenlijk ook wel dat de mensen die hier nu zijn zich ook goed blijven voelen", besluit Slot.