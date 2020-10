Vanavond live: Experts geven antwoord op jouw vragen in De Corona Peiling

Na onze oproep van stuurden jullie ons tientallen coronavragen. Die vragen hebben we voorgelegd aan deskundigen. Presentator Aart van Eldik presenteert vanavond de antwoorden in De Corona Peiling. Daarbij krijgt hij hulp van Fred Slijkerman, arts infectieziektebestrijding bij de GGD Hollands Noorden.

Bernd de Boer peilt daarnaast de meningen van de Noord-Hollanders. Ben jij tevreden met de informatie die je via de media en de overheid krijgt over het coronavirus? Zijn de maatregelen die verspreiding van het virus tegen moeten gaan je voldoende duidelijk of is er nog heel wat ruimte voor verbetering? We horen het graag van je!

Volg live

De uitzending begint om 18.00 uur en is te volgen via onze website, app, Facebook en YouTube, het tv-kanaal van NH Nieuws en via NH Radio.