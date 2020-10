Bloemen bij monument De Schreeuw in Amsterdam voor vermoorde Franse docent

AMSTERDAM - Bij het monument De Schreeuw in het Oosterpark worden vandaag bloemen neergelegd ter nagedachtenis van vermoorde Franse docent Samuel Paty. De Amsterdamse initiatiefnemer Judy Frijling wil met de actie haar steun betuigen aan de docent maatschappijleer. "We moeten als land een signaal afgeven dat dit echt niet kan."

De Amsterdamse Judy plaatste dinsdagavond een oproep op Twitter. "Ik zag in Frankrijk zulke grote manifestaties en toen vond ik het raar dat wij als buurland eigenlijk stil blijven. Daarom roep ik vandaag iedereen op om een bloemetje neer te leggen. Ik vind het belangrijk om een signaal af te geven dat we als land achter alle docenten en de vrijheid van meningsuiting staan."

Claire Martens fietste voor haar werk langs De Schreeuw om een bloemetje neer te leggen. "Het is het minste wat ik kan doen. Er is een aanslag gepleegd, niet alleen op een persoon maar ook op de vrijheid van meningsuiting", vertelt ze. "Daarom hoop ik dat iedereen hierheen komt om er even bij stil te staan dat dit niet een gegeven is, maar dat we ervoor moeten blijven vechten."

Tekst gaat door onder de video.