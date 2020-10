Van mensenpoep tot dode vogel: eigenaresse afgebrande auto wordt al 1,5 jaar gestalkt

ALKMAAR - Van zakjes mensenpoep, eieren, glazen potten tot een dode vogel in haar tuin: al anderhalf jaar voelt Lisa* (31) zich onveilig in haar huis. Gisternacht was een nieuw dieptepunt: haar auto aan de Oudegracht in de Alkmaarse binnenstad is in brand gestoken. "Ik heb geen idee wie dit zou willen doen bij mij", aldus Lisa.

Hoewel buren gisteren nog speculeerden dat de brand in haar Audi 'geen zuivere koffie' was, ligt dit volgens Lisa wel anders. "Ik heb al langer last van intimidatie en vandalisme. Een stalker. Dit moet ook door diegene zijn gedaan."

Toen NH Nieuws gisteren vroeg naar de reactie van Lisa op de afgebrande auto , was ze zelf nog niet op de hoogte . Geschokt sprak ze even later met de forensische onderzoeker die op dat moment bij haar om de hoek de sporen veiligstelde.

Ze dachten in eerste instantie dat een lolbroek bezig was geweest, maar in de maanden daarna werden met regelmaat eieren, maar ook zakjes mensenpoep, glazen potten en verf in hun achtertuinen gegooid. "De ene keer gebeurt het wekelijks, de andere keer is het twee maanden stil", aldus Lisa. Tekst gaat door onder de foto.

Lisa probeert haar tranen in te houden aan de telefoon als ze vanmorgen haar verhaal doet tegen NH Nieuws. Ze heeft net haar auto gezien bij de garage. "Ik kan het niet geloven. Hij is total loss verklaard. Is dit een slechte droom?"

Afgelopen weekend vond ze een dode vogel in de tuin. "Ik dacht nog: dat kan gebeuren, maar toen ik 'm weg wilde gooien zag ik dat de vogel al een tijdje dood was. Later vond ik een opengetrokken fles ketchup. Het gaat dus echt van kwaad tot erger."

Inmiddels hangen er wel camera's in de tuin, maar de gebeurtenis van gisternacht komt hard aan bij Lisa. "Ik ben net twee maanden ziek geweest. Ik had corona en heb zeven dagen aan de beademing gelegen in het ziekenhuis. Inmiddels ben ik weer redelijk hersteld en weer begonnen met werken, maar dit...."

Daarom hebben ze een brief opgesteld voor de buurt waarin ze getuigen vragen zich te melden. Ook richten ze zich in de brief tot de dader: 'Als je een probleem met ons hebt, meld je dan. Wij zijn redelijke mensen waarmee je kan praten en denken dat we dit samen kunnen oplossen', valt te lezen.

"Wisten we maar door wie dit allemaal is gedaan de afgelopen anderhalf jaar"

Ze hoopt dat de intimidaties ophouden. "Ik hou me sterk, maar het geeft een heel beangstigend gevoel dat dit bij me gebeurt. Ik word gepest, gestalkt, zo voelt het. Is het afgunst? Iemand die niet helemaal honderd procent is? Ik heb in ieder geval met niemand problemen. Wisten we maar door wie dit allemaal is gedaan het afgelopen anderhalf jaar."

Beide buren hebben meerdere meldingen gedaan bij de politie, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws. Een woordvoerder zegt hierover: "Er is bij ons één melding bekend. De wijkagent is op de hoogte."

Het is nog onduidelijk of het vandalisme te maken heeft met de autobrand gisternacht. Alles wijst in die laatste zaak op brandstichting, maar of daar echt sprake van was, moet het onderzoek nog uitwijzen. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld.

Lisa's naam is gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de redactie.