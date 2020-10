FC Volendam wil ongeslagen reeks voortzetten tegen FC Dordrecht

VOLENDAM - Ondanks dat het stijgende aantal coronabesmettigen Nederland in zijn greep houdt, lijkt het bij FC Volendam alleen maar beter te gaan. De Volendammers verloren het laatst op 15 septemer, thuis tegen NEC (1-3). De vijf wedstrijden daaropvolgend werd er drie keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld. Na een wat moeizame start vinden we FC Volendam daarmee terug op een zevende plek in eerste divisie.