Geen sinterklaasintocht in Alkmaar vanwege maatregelen coronavirus

ALKMAAR - Dit jaar is er geen sinterklaasintocht in Alkmaar in verband met de landelijke coronamaatregelen. Dit heeft burgemeester Emile Roemer besloten in overleg met Stichting Intocht Sint Nicolaas. "De volksgezondheid heeft op dit moment de hoogste prioriteit."

"Ik ben een groot fan van het sinterklaasfeest, dus ik kan me voorstellen dat dit geen leuke boodschap is, maar de noodverordening laat geen ruimte. In het belang van de volksgezondheid moeten we dat niet willen. Het is niet anders", aldus Roemer.

De teleurstelling is groot bij de Stichting Intocht Sint Nicolaas, laat Lida Mathot weten."Vele maanden aan voorbereidingen, samen met de gemeente worden in één keer van tafel geveegd."

Sint-drive-thru

Het plan was een 'Sint drive-thru' te organiseren, met muziek, een meet-and-greet met Sint en zijn pieten, maar de burgemeester heeft toch besloten het evenement niet door te laten gaan. "We wilden zo graag de Alkmaarse kinderen hun Sinterklaas geven. Een feestje maken in deze vervelende tijd. Maar eerst moet corona weg, daar moeten we met z’n allen voor zorgen, hoe eerder hoe beter."

Samen met winkeliers wordt er op 5 december een Mijteractie georganiseerd. Alle deelnemende winkels krijgen een mijter met een QR-code in de etalage. Via verschillende acties kunnen deelnemers een cadeautje van Sinterklaas winnen.