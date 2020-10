Kroon op het werk: André zamelt 16 kuub 'bierdoppen' in voor Diabetesfonds

WARMENHUIZEN - "De schuur is leeg. Ik moet helemaal opnieuw beginnen." En dat is eigenlijk goed nieuws voor André Mosch uit Warmenhuizen. Als verzamelpunt voor de kop van Noord-Holland heeft hij de afgelopen maanden nog eens 10 kuub kroonkurken bij elkaar gebracht voor het Diabetesfonds.

Obdam is een goede leverancier. "Hofleverancier zeggen ze zelf," lacht André. Dat komt door Lars (13). Hij heeft zelf diabetes en samen met zijn ouders Sven en Annelies probeert hij ook zoveel mogelijk doppen te verzamelen. Annelies: "Lars is heel fanatiek en gaat altijd wel mee om doppen weg te brengen. We hebben vorige week twee kuub weggebracht naar André."

"Ik ben heel blij. De doppen komen van alle kanten", vertelt André Mosch. In mei dit jaar had André zes kuub bij elkaar. Zijn streven was twaalf kuub en dan zijn er nu al zestien geworden. "Mede door de aandacht van NH Nieuws is het heel snel gegaan. Er zijn heel wat nieuwe spaarders aan de gang gegaan."

Lars weet waar hij het voor doet, zegt zijn moeder Annelies. De opbrengst van de kroonkurken is voor onderzoek naar diabetes: "We weten sinds drie jaar dat Lars diabetes heeft. Hij prikt sinds kort zelf en dat vindt hij best spannend. Hij heeft een sensor op zijn arm zodat hij niet altijd in zijn vinger hoeft te prikken. Er zijn nu testen met een kunstalvliesklier en wie weet is hij daarmee gehopen."

Rolcontainer

André Mosch wordt veel op straat aangesproken in Warmenhuizen en in de lokale supermarkt, waardoor de bus bij zijn voordeur iedere keer goed gevuld raakt. Bij Lars en zijn ouders gaat het ook hard door alle media-aandacht. Annelies: "Dat is wel leuk, van Bakkums Boetje in Heerhugowaard krijgen we nu via de sappenleverancier een heleboel doppen. Onze rolcontainer zit alweer bijna vol."

Deze week gaan de miljoenen doppen en kroonkurken naar Friesland waar ze worden omgesmolten. André Mosch: "Dat levert toch zo'n 110 tot 120 euro per kuub op. Dat is dus toch weer bijna 1.800 euro. Alle beetjes helpen."