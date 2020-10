Marathon Sinterklaasintocht met speciale cabriobus in Purmerend

PURMEREND - Sinterklaas pakt dit jaar de bus om de kinderen in Purmerend te laten weten dat hij weer in het land is. Hij zal in een cabriobus plaatsnemen en tijdens een rondrit van 31 kilometer door alle wijken van de stad de kinderen begroeten. Dat gebeurt allemaal op zondag 15 november.

De creatieve oplossing voor de bustour is besproken met de gemeente, veiligheidsregio, politie, brandweer en handhaving. De organisatie heeft groen licht gekregen, maar de bezoekers moeten zich wel houden aan de volgende regels: anderhalve meter afstand tot elkaar (behalve huishoudens), niet in groepen bij elkaar staan en er mag geen optocht ontstaan van meefietsende of -rijdende voertuigen.

De coronamaatregelen maken dat de aankomst per stoomboot en ontvangst door de burgemeester niet door kunnen gaan. De intocht trekt altijd duizenden kinderen en volwassenen en zeker met de recente, verscherpte maatregelen van de overheid is de gebruikelijke intocht uit den boze. De Stichting Purmerend Marktstad, die de intocht van Sinterklaas elk jaar mogelijk maakt, heeft dus een alternatief voor de traditionele intocht bedacht.

"De Sint in een cabriobus: het kan in Purmerend. Met z’n allen maken we het mogelijk"

De Stichting Marktstad hoopt op een mooie, zonnige intocht, maar houdt vanwege corona wel een slag om de arm. Mogelijk worden nog strengere maatregelen afgekondigd en gaat de intocht helemaal niet door. Maar de woordvoerder wil niet op de zaken vooruit lopen. "We gaan er van uit dat de intocht door kan gaan en rekenen erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Wij zullen daar op toezien en in samenspraak met handhaving bijsturen", aldus de woordvoerder.

Het is de bedoeling dat vijf of tien minuten vóórdat de Sint arriveert, vrijwilligers van Purmerend Marktstad en medewerkers van Handhaving de route rijden en waar mensen nogmaals wijzen op hun verantwoordelijkheid. "En als mensen dan nog niet willen luisteren dan zal de bus dat stuk sneller passeren", waarschuwt de woordvoerder. Maar hij gaat ervan uit dat het niet zover hoeft te komen. "De Sint in een cabriobus: het kan in Purmerend. Met z’n allen maken we het mogelijk."