Wethouder Ten Have verklaart vertrek: 'Het is me niet gelukt om raad te bedienen'

"De afgelopen twee-en-een-half jaar heb ik met veel plezier en inzet mogen meewerken aan een mooier, sportiever en socialer Waterland. Het is nu tijd om politieke verantwoordelijkheid te nemen voor tekortkomingen in het begrotingsproces", schreef hij in de brief waarin zijn afscheid aankondigde.

Dat zegt hij in een interview met mediapartner PIM . "Ik neem mijn verantwoordelijkheid." Met de problemen rond de begroting doelt hij op het te laat indienen van de voorjaarsnota, die bovendien onvolledig was. "Er is iemand verantwoordelijk voor het proces, de raad moeten worden bediend, en dat is mij niet gelukt", zegt hij tegen PIM.

Wethouder Jelle Kaars (CDA) neemt Ten Haves taken voorlopig over. "Van mij had hij niet weg gehoeven", zegt Kaars. "Maar als je gevoel niet goed is, moet je daar naar handelen." Volgens Kaars staat er niets raars in de begroting en is hij op tijd ingeleverd. "We hebben hem samen opgesteld", laat hij aan NH Nieuws weten.

Wel zegt de CDA'er het besluit van Ten Have zonde te vinden. Bovendien erkent hij dat het moeilijk was om de begroting te maken, waarbij de coronacrisis extra zand in de motor heeft gestrooid. "Qua corona hebben we 1,5 miljoen in reserve moeten houden, om bedrijven en culturele instellingen te ondersteunen en het tekort aan toerisme op te vangen."

Motie van wantrouwen

Yvonne Gras van oppositiepartij Natuurlijk Waterland vindt het terecht dat Ten Have is afgetreden. Ze denkt dat de coronapandemie niets met zijn besluit te maken heeft. "De begroting is met een hoop kunst- en vliegwerk gemaakt", zegt ze tegen NH Nieuws.

Het raadslid benadrukt dat Ten Have al een tijdje onder vuur lag, mede doordat Natuurlijk Waterland twee jaar geleden een motie van wantrouwen tegen de wethouder had ingediend. "We hebben kritiek gehad en vonden dat hij niet functioneerde", aldus Gras. Ze denkt dat een nieuwe motie van wantrouwen geen zin zou hebben gehad, omdat de raad Ten Have de hand boven het hoofd zou hebben houden. "Hij is nu zelf zo wijs geweest om op te stappen."

Gemeente zelfstandig

Ten Have zelf zegt tegen PIM de schuld volledig bij zichzelf te legt en geen verband met de coronacrisis te zien. Omdat de gemeente heeft besloten zelfstandig te blijven, vermoedt hij dat de gemeente voor de nodige financiële uitdagingen komt te staan. Dat geldt ook voor hem persoonlijk, want gezien de omstandigheden verwacht hij dat het niet eenvoudig zal zijn om een nieuwe baan te vinden. Wel zal hij actief blijven binnen D66.