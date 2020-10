'Inkomsten uit hondenbelasting moet geïnvesteerd worden in de viervoeters zelf'

MEDEMBLIK - Hart voor Medemblik wil volgende week een motie indienen waarmee zij bepleiten dat de inkomsten uit de hondenbelasting ook weer ten goede komt aan de honden en hun baasjes. De partij wil dat er een hondenspeelweide komt in de gemeente. Het geld belandt nu in de pot van 'algemene reserve' en daar is fractievoorzitter Tjeu Berlijn het niet mee eens.

Volgens de fractievoorzitter komt er jaarlijks 120.000 euro aan hondenbelasting binnen bij de gemeente Medemblik. Dat dit in een algemeen potje belandt vindt hij niet kunnen. "De hondenbezitters moeten geen melkkoe worden van belastingcenten."

De coalitie wil de komende jaren de heffing van hondenbelasting doorzetten en eerder deze maand bleek al dat de gemeente actiever wil controleren op hondenbezit. Maar dan moet er volgens Berlijn wel goed gekeken worden waar dat geld naartoe gaat. "Ik zie het liever afgeschaft worden, maar als ze dan toch willen heffen zorg dan dat de betalers er iets voor terug krijgen."

Ravotten

Ook Sjari Mol-Kaarsemaker heeft sinds vijf jaar een hond en zij vind het gek dat de hondeneigenaren niets van hun belastinggeld terugzien. "Ik begrijp dat het geld van de hondenbelasting nu vooral wordt uitgegeven aan het laten rijden van de hondenpoepmachine, maar daar krijgen de mensen die zelf de ontlasting van de hond opruimen niets voor terug. Ze ruimen het op en betalen ook nog om de hondenpoep van een ander op te ruimen."

Zelf probeert zij al jaren een hondenontmoetingsplaats in de gemeente Medemblik te realiseren en dit zou volgens haar een beter doel zijn om de belasting in te steken."Ik zou zo graag een plek hebben waar mijn hond los kan lopen, zijn energie kwijt kan en kan socialiseren met andere honden."

Tjeu Berlijn staat in contact met Sjari en ziet in de hondenspeelplaats een goede investering van het belastinggeld. "Er is volgens mij weinig voor nodig: een omheining kan desnoods gemaakt worden van sloophout. Als je hier tienduizend euro voor rekent heb je al een hele luxe speelweide."

Honderden hondenbezitters

In het traject van het opstarten van een hondenspeelweide sprak Sjari wel honderden hondenbezitters. De behoefte is volgens haar groot. "Veel mensen zoeken een plek war de hond lekker los kan lopen zonder overlast te veroorzaken voor voorbijgangers of wilde dieren. Maar dat is er nu niet."

De motie voor de hondenspeelweide wordt ingediend tijdens de raadsvergadering van 29 oktober en Tjeu Berlijn schat zijn kansen redelijk goed in. "Ik heb gepeild bij andere partijen; het gaat er om hangen."